A Santarcangelo si apre il seminario '‘Il sistema integrato dei servizi 0-6 anni"

Santarcangelo di Romagna

| 15:29 - 24 Gennaio 2019

Istituto Tecnico "Rino Molari" di Santarcangelo.

Sabato 26 gennaio dalle 9,30 alle 13,30 presso l’Istituto Tecnico “Rino Molari” si terrà il seminario “Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni” rivolto a educatori, insegnanti, dirigenti scolastici che operano nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per riflettere e confrontarsi sul valore educativo e sociale dei percorsi da 0 a sei anni promossi dalla vigente legislazione. Il seminario è organizzato dalla Comunità Educante Territoriale dei comuni di Santarcangelo e Poggio Torriana in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale.



I lavori prenderanno il via alle 9,30 con il saluto di Pamela Fussi e Cinzia Casadei, assessori ai Servizi educativi del comune di Santarcangelo e Poggio Torriana, e di Franca Berardi dell’ufficio studi e programmazione dell’ufficio scolastico territoriale di Rimini. “Gli anni 0-6: una sfida educativa, ma anche una sfida sociale” è il tema del primo intervento condotto da Patrizia Selleri, membro del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna e dell’associazione “Organizzazione e didattica della scuola”. A seguire, Raffaele Iosa, ex dirigente tecnico dell’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna parlerà di “Gli anni 0-6: organizzazione e riorganizzazione dei Servizi. Proposte e suggerimenti per una buona educazione dei ‘Post Bambini’”, mentre Lucia Balduzzi – Coordinatrice del Corso di Laurea in Educatore nei servizi per l'infanzia, Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e direttrice della rivista ‘Infanzia’ – affronterà il tema “Gli anni 0-6: uno sguardo pedagogico e didattico alle nuove tipologie di servizio”.



Infine, Francesca Campana Maraldi – Coordinatrice Pedagogica Comuni di Santarcangelo e di Verucchio – chiuderà la mattinata di studio con l’intervento “La sfida 0-6: Costruire ponti, un ‘opportunità educativa”.



Per informazioni e iscrizioni al seminario, coordinato da Isabella Filippi (vicepresidente dell’associazione “Organizzazione e didattica della scuola”), occorre scrivere a: pedagogista@comune.verucchio.rn.it.