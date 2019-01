Ciclabile di collegamento Santarcangelo-Santa Giustina, al via i lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:22 - 24 Gennaio 2019

I lavori per la ciclabile in via Tosi a Santarcangelo.

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori per la nuova ciclabile di collegamento con Santa Giustina. In via Pasquale Tosi, nei pressi della stazione ferroviaria, il cantiere per la realizzazione del primo stralcio di circa 500 metri di lunghezza procede con gli sbancamenti e la posa dei corrugati.

Nel tratto attualmente interessato dall'intervento, la viabilità sarà a senso unico alternato, regolata da un semaforo, fino alla conclusione dei lavori. Il secondo stralcio della ciclabile, lungo 900 metri in parallelo alla via Emilia, correrà da via Tosi fino a via Pedrizzo nella frazione di Santa Giustina.