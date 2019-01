Calcio C, il portiere ex Santarcangelo Michele Nardi approda al Sud Tirol. Offredi alla Triestina

Sport

Rimini

| 15:13 - 24 Gennaio 2019

Il portiere ex Santarcangelo Michele Nardi approda al Sud Tirol dove ritrova il ds Palo Bravo. Arriva dalla Robur Siena (era il secondo) via Parma proprietario del cartellino. L’estremo difensore classe ‘86 va a prendere il posto di Daniel Offredi, che passa alla Triestina (un anno e mezzo di contratto), e già oggi si allena con i nuovi compagni. Offredi, 30enne, bergamasco, lascia il club biancorosso dopo una stagione e mezza nella quale ha collezionato complessivamente 60 presenze. Il Sud Tirol sta trattando anche il centrocampista Matteo Gasperi, classe 1997, del San Marino (17 presenze e 2 gol).

Il Monza ha raggiunto l'accordo fino al 30 giugno 2021 con il centrocampista Federico Marchesi, classe '99 svincolatosi dal Pro Piacenza. Il centrocampista del Monza Gianluca Barba è diretto alla Giana Erminio come l'esterno Luca Giudici, classe 1992. La Giana libererà l'esterno Gabriel Lunetta, classe '96, cresciuto nell'Atalanta, in estate cercato dal Rimini. Che ci sia un ritorno di fiamma nel caso in cui Guiebre vada al Lecce? Lunetta lo scorso anno giocò 27 partite (4 gol) al Renate, 19 (1 gol) quest'anno. Sarebbe l'uomo giusto per 3-5-2. L'ex Rimini Ivan Pedrelli dal Livorno approda al Siena.

Stefano Ferri