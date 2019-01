Al via lavori per la rotatoria Valentini: Statale16 a una sola corsia di marcia, disagi per il traffico

Attualità

Rimini

| 13:14 - 24 Gennaio 2019

La rotatoria di via Aldo Moro.

Da lunedì 28 gennaio si apre a monte della statale 16 il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro, dopo che nei mesi scorsi erano ripartiti i lavori a mare. Un avanzamento dell’intervento che renderà necessario, per un periodo di due – tre settimane da lunedì prossimo, il restringimento della carreggiata Bellaria – Riccione che passerà durante l’esecuzione dei lavori da due a una corsia di marcia.



L’intero progetto prevede nelle sue parti A e B la realizzazione di due nuove rotatorie una sulla SS16 e una sulla Via Aldo Moro nonché la costruzione di un nuovo ponte sul canale Ausa di collegamento tra le due opere. Mentre quella prevista sulla SS 16 per il collegamento allo stabilimento Valentini e raccordo con via Cerasolo accelera con l’apertura del fronte a monte dopo che il cantiere per la sua realizzazione è già iniziato nella parte mare, la seconda rotatoria prevista dal progetto su via Aldo Moro - via di Mezzo è stata aperta alla circolazione dopo la conclusione dei lavori nell’agosto scorso con la funzione, al termine della realizzazione del nuovo ponte sul torrente Ausa, di smistare in sicurezza la viabilità tra via Aldo Moro e la stessa statale 16.



Oltre agli interventi in corso di realizzazione dal costo complessivo di 2.658.000 euro, l’intero progetto preveda un’ulteriore lotto denominato “lotto C” dell'importo di 2.300.000 euro che avrà la funzione di collegare in sicurezza il quartiere Padulli con la Statale Adriatica. Attualmente tale progetto è in fase Definitiva.