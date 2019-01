Visita del Sottosegretario Molteni a Rimini per sciogliere il nodo sede della Questura Farà un tour tra sede attuale e la possibile sede futura, compreso immobile in degrado di via Bassi

Attualità Rimini | 13:07 - 24 Gennaio 2019 Nicola Molteni, Sottosegretario all'Interno. Giovedì 24 gennaio è atteso alle 14.30 l'arrivo a Rimini del Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni che, accompagnato dal Deputato e Segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, è atteso in Prefettura. L'on.Molteni farà visita alla sede della Questura, poi farà un sopralluogo nell'immobile degradato di via Bassi e negli uffici di piazzale Bornaccini dove si trasferiranno gli uffici della Questura. Una soluzione che il precedente governo di matrice Pd aveva considerato come transitoria, ma che secondo l'attuale governo potrebbe costituire una soluzione definitiva.