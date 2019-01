Collaudo del sovrappasso, bloccata la via sotto la struttura per una mattinata

Attualità

Rimini

| 11:43 - 24 Gennaio 2019

Sovrappasso chiuso sulla statale 16.

Come da programma si svolgeranno nella giornata di domani, venerdì 25 gennaio, le prove di carico necessarie al ripristino della viabilità ordinaria sulla statale 16 all’altezza di via San Martino in Riparotta – via Beltramini dopo che, il 13 dicembre scorso, sia il sovrappasso che le due vie interessate furono chiuse alla circolazione a seguito dell’urto alla struttura provocato da un camion che trasportava una gru.

Le prove di carico atte al collaudo da parte dei tecnici di Anas sono previste dalle ore 9 alle ore 12 ma il passaggio sotto la sovrastruttura sulle vie San Martino in Riparotta – Beltramini avverrà solo nel periodo strettamente necessario al collaudo, quando cioè i camion carichi di ghiaia saranno posizionati sul sovrappasso per verificarne la tenuta e con essa attestarne il collaudo che consentirà il ritorno alla piena funzionalità e normalità anche nella viabilità della statale 16 ancor oggi interdetta per motivi di sicurezza.