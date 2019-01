Music Inside Rimini fervono i preparativi: otto palchi per eventi live

Eventi

Rimini

| 11:22 - 24 Gennaio 2019

Esibizioni live al Music Inside Rimini.

Il conto alla rovescia per la nuova edizione di Music Inside Rimini è partito, la manifestazione di Italian Exhibition Group aprirà ufficialmente i battenti per la quarta volta il prossimo 5 maggio e sarà in scena fino al 7 al quartiere fieristico di Rimini. Molte le novità attese per questa edizione 2019, tra cui spicca il nuovo format Live You Play.

Integrato, da questa edizione, anche sotto il profilo commerciale e strategico, il contenitore LIVE con i suoi 8 palchi punta ad offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente per gli addetti ai lavori e gli appassionati che parteciperanno all’evento. L’obiettivo di MiR è infatti quello di presentare le novità tecniche e professionali del settore con un approccio pragmatico e immersivo, toccando letteralmente con mano le soluzioni proposte dal mercato.

La formula Live You Play sarà pervasiva con una presenza in quattro padiglioni: 2 padiglioni ROCK dedicati agli eventi musicali live, 1 padiglione TEATRO per le performance artistiche in palcoscenico, 1 padiglione DJING per il mondo delle console.

Nei padiglioni ROCK i partecipanti potranno vivere le ultime innovazioni attraverso tre distinte modalità: Virtual Show per la dimostrazione del funzionamento delle attrezzature luci, video ed effetti speciali senza l’ausilio della band; Live Show per testare le componenti audio tramite la performance dal vivo; Virtual Check per toccare davvero con mano e verificare personalmente le tecnologie esposte.

Il padiglione TEATRO prevede invece un calendario di esibizioni di balletto e musical proposte da diverse compagnie tra cui Theatrix. Anche in questo caso sarà allestita una “free zone” per provare le apparecchiature in esposizione. Infine, il padiglione DJING sarà alimentato da numerose performance live con la partecipazione di alcuni importanti artisti nel panorama del dj set, come DJ Aladin.

A tenere alto il valore tecnico e professionale delle soluzioni esposte ci penseranno i principali protagonisti del settore tra cui Adcom, Audio Effetti, Bose, DTS, Exhibo, Epson, FBT, Highlite, Joint Rent/Nexo, Link, Litec, Prase, Proel, Sinergie Group, Sisme, Texim e Wave&Co.

“Touch, feel and enjoy” (“tocca, senti e divertiti”) sarà quindi la modalità principale per vivere a pieno la nuova edizione di Music Inside Rimini. Un appuntamento diventato ormai punto di aggregazione privilegiato per professionisti e addetti ai lavori e per chi ama la musica, gli spettacoli live e le performance artistiche.