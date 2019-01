Fiaccolata per ricordare Giulio Regeni, anche Rimini non dimentica

Attualità

Rimini

| 10:27 - 24 Gennaio 2019

Giulio Regeni.

Alle 19.41 di venerdì 25 gennaio 2019 in oltre 100 piazze italiane migliaia di luci saranno pronte ad accendersi in occasione del terzo anniversario della sparizione di Giulio Regeni al Cairo.

Il 25 gennaio 2016 il nome di Giulio Regeni si aggiunse a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il nome del ricercatore italiano si sarebbe aggiunto al lungo elenco delle persone torturate a morte in Egitto.

«Da tre anni centinaia di migliaia di persone insieme a enti locali, università, scuole e associazioni chiedono la verità per Giulio Regeni. Abbiamo una speranza: che non ci sia un quarto 25 gennaio senza che siano state accertate per via giudiziaria le responsabilità per la sparizione, la tortura e l’uccisione di Giulio. Continuiamo a chiedere quella verità a due governi: quello italiano che deve reclamarla con azioni più decise e quello egiziano che deve fornirla senza ulteriori ritardi», ha dichiarato Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia.

A Rimini la fiaccolata si svolgerà in piazza Cavour dalle ore 19.

