Misano, smontata la gru della Cella con la diretta di Radio 105

Misano Adriatico

| 09:49 - 24 Gennaio 2019

Lo smontaggio della gru.

E' stata smontata in diretta radiofonica la gru della Cella a Misano montata tre anni fa. "La gru che fa la pupù" è la canzoncina - motto creata ad hoc dal candidato sindaco Claudio Cecchetto con la complicità dello Zoo di 105 la popolare trasmissione radiofonica dedicata proprio al monumentale attrezzo edile, diventato anche punto di appoggio di vari volatili soliti a lasciare "regalini" in giro. La gru era di proprietà di una impresa edile che si trova in liquidazione ed era stata lasciata inutilizzata da tempo. Il Comune ha messo in campo tutte le azioni per la rimozione che è avvenuta martedì 22 gennaio.

Presente sul posto Squalo, inviato dello Zoo di 105 che ha documentato in diretta lo smontaggio della gru e si è offerto scherzosamente di ripulire la pupù rimasta nella zona dove prima si trovava la gru.