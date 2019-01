E' a Riccione il secondo miglior albergo del mondo, medaglia d'argento al Travelers' Choice Hotel Awards 2019

Turismo

È romagnolo, per Tripadvisor, il secondo miglior albergo al mondo. Si tratta dell'Hotel Belvedere di Riccione che ha scalato quattro gradini passando dal sesto posto dello scorso anno alla piazza d'onore dei Travelers' Choice Hotel Awards 2019, stilati dal celebre sito turistico sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori a livello planetario. La struttura riccionese - che conferma la prima posizione nelle classifiche europea e italiana tra i migliori hotel - è stata superata da Tulemar Bungalows & Villas in Costa Rica mentre ha preceduto il Viroth's Hotel a Siem Reap in Cambogia. I Travelers' Choice Hotel Awards 2019 di Tripadvisor hanno premiato 7.812 strutture in 94 Paesi nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie e Migliori Hotel All-Inclusive. "Questo per noi non è solo un ulteriore premio sulla scia dei precedenti ma qualcosa in più", ha commentato in una nota Marina Pasquini, proprietaria e manager dell'Hotel Belvedere, "il coronamento di un percorso. Non ci siamo seduti dopo i riconoscimenti degli scorsi anni, siamo andati avanti, abbiamo innovato e abbiamo fatto del miglioramento costante il nostro mantra quotidiano". L'Emilia-Romagna, con 10 strutture premiate nella Top 25 italiana, è la regione che ha ricevuto il maggior numero di riconoscimenti in questa categoria a pari merito con il Trentino Alto Adige.