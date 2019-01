La Liga: il Barcellona di Messi sfida Atletico Madrid e Real per il titolo

Attualità

Nazionale

| 16:58 - 23 Gennaio 2019

L'attaccante del Barcellona Messi.

Una stagione davvero imperdibile quella della Liga spagnola, visto che il campionato 2018-2019 sta dando spettacolo sin dalla prima giornata, cioè da quando è iniziato. I più attenti certamente ricorderanno i passi falsi di Barcellona e soprattutto quelli del Real Madrid, orfano di Cristiano Ronaldo e con un tecnico come Lopetegui, che già a fine ottobre era stato esonerato da Florentino Perez, scatenando non poche polemiche e mugugni nell’ambiente dei Blancos. A queste erano poi seguite le voci di mercato che dicevano di Luka Modric, vicino all’Inter e quindi il secondo campione che avrebbe abbandonato non solo il Real Madrid, ma anche la Liga. Rumors che poi non si erano concretizzati, specialmente visto il ritorno del Real Madrid, che nella seconda parte del girone d’andata era tornato a vincere, per merito anche di un uomo spogliatoio come il tecnico Solari. Di contro il Barcellona di Messi, Suarez e Coutinho aveva già preso a marciare verso la testa della classifica, dove però Siviglia, Alaves e ancora di più l’Atletico Madrid del campione del mondo Antoine Griezmann, non avevano alcuna intenzione di mollare la presa. Fino ad arrivare allo stato attuale delle cose che vede una classifica leggermente differente rispetto a quella della passata stagione: Barcellona al comando, con un netto vantaggio nei confronti del Real Madrid che adesso ha agganciato il Siviglia al terzo posto. In mezzo c’è però l’Atletico Madrid che professa senza sosta il suo cholismo, con Diego Simeone sempre più quotato verso la sua consacrazione di tecnico per la Liga.

In questo momento, con un Real Madrid che tuttavia ha recuperato posizioni, l’unica credibile antagonista alla supremazia dei blaugrana, è proprio l’Atletico Madrid, squadra che dopo aver vinto Europa League e Supercoppa europea, punta verso gli ottavi di finale di Champions dove però si ritrova un avversario più che ostico come la Juventus di Massimiliano Allegri. Tornando a dire della stagione di Liga, molto atteso il confronto tra Real Madrid e Siviglia, partita che deciderà le dinamiche attuali della classifica, per quanto riguarda la sua vetta, mentre il Barcellona sarà impegnato in casa contro il Leganes; trasferta piuttosto abbordabile anche per l’Atletico Madrid contro l’Huesca. Da tenere d’occhio anche la trasferta dell’Alavés contro il Getafe. Tra le prossime gare spiccano poi per la 22esima giornata i match tra Betis e Atletico Madrid, Barcellona-Valencia e Real Madrid-Alaves. Questo sarà probabilmente il momento migliore per piazzare scommesse e quote su La Liga visto che a partire dalla 23esima giornata ci saranno i veri big match, di cui il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid del prossimo 10 febbraio è sicuramente uno dei più importanti per il girone di ritorno. Successivamente toccherà invece a Siviglia-Barcellona, big match per la 25esima giornata di campionato e perfetto apri pista per il grande classico, che si disputerà allo Stadio Wanda Metropolitano il prossimo 3 marzo 2019: probabilmente in palio non ci sarà il titolo di squadra campione questa volta, ma sarà comunque una gara da non perdere, come di consueto, per i veri appassionati di calcio, di sport e di scommesse sportive, visto che il grande classico è ormai uno di quegli appuntamenti da non perdere, come una finale di Super Bowl o il Torneo delle Sei Nazioni di rugby.