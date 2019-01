"E se tu fossi sindaco", nasce l'associazione "Pensare Santarcangelo"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:32 - 23 Gennaio 2019

Volantino della nuova associazione "Pensare Santarcangelo" (PenSa).

Nasce l'associazione "Pensare Santarcangelo" (PenSa), lista civica che parteciperà alle prossime elzioni amministrative. Domenica 3 febbraio, alle 17, il centro sociale Franchini ospiterà la presentazione dell'associazione. E' in programma un'iniziativa con la formula del world cafè: i promotori pongono una domanda, "E se tu fossi il sindaco?", raccogliendo idee, proposte e progetti in un contesto informale, tra caffè e biscotti.

L'associazione PenSa, si legge in una nota, "è nata per stimolare un rinnovamento culturale e politico all’interno della comunità di Santarcangelo, nel solco dei valori che da sempre la contraddistinguono". L’evento è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi con un messaggio Whatsapp al numero 336/3662004 o una mail all'indirizzo pensare.santarcangelo@gmail.