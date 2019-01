Crisi Cocoricò, ora presenta domanda di concordato preventivo

Attualità

Riccione

| 16:13 - 23 Gennaio 2019

L'interno della discoteca Cocoricò.

Domanda di concordato preventivo in bianco (il pre-concordato) per il Cocoricò di Riccione. Lo comunica la stessa società, gruppo Cocoricò Srl, che depositato la domanda, al fine di procedere ad una definitiva ristrutturazione del debito.

"Con la consueta trasparenza e serietà che contraddistingue il modo di operare della società, l’iniziativa si pone l’obiettivo di giungere in tempi brevi alla sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis l. fall., così da definire quelle posizioni debitorie ancora esistenti derivanti dalle difficoltà finanziarie sopravvenute all’indomani della chiusura del locale nell’estate 2015, in piena stagione, a seguito del noto fatto di cronaca rispetto al quale il Cocoricò è risultato totalmente estraneo", si legge in una nota del locale.

La pratica è curata dallo studio legale Bettini-Formigaro-Pericu di Milano,

nelle persone del Prof. Corrado Ferriani e dell’Avv. Filippo Pastorini.

"L’iniziativa concordataria consentirà alla società titolare del marchio e dell’azienda Cocoricò di affrontare la prossima stagione estiva con la massima serenità, a fronte della definitiva risoluzione delle problematiche conseguenti ai fatti incidentalmente verificatisi negli anni passati", chiosa la nota.