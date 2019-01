Teatro Galli di Rimini, forfait dell'attrice per motivi di salute: salta 'Rosalyn'

Eventi

Rimini

| 16:06 - 23 Gennaio 2019

Marina Massironi e Alessandra Faiella (foto Marina Alessi)..

La Direzione del Teatro Galli comunica che lo spettacolo Rosalyn di Edoardo Erba, con Marina Massironi e Alessandra Faiella, in programma giovedì 24 gennaio alle ore 21 per il Turno D altri percorsi è stato annullato a causa di motivi di salute della co-protagonista Alessandra Faiella. La Compagnia Nidodiragno ha sospeso tutte le recite in attesa di riprogrammarle nei prossimi mesi. Entro il mese di febbraio saranno disponibili sul sito www.teatrogalli.it e al botteghino del teatro le informazioni sulla nuova data, sempre ricompresa nella Stagione di Prosa 2018/2019. La biglietteria del Teatro Galli (piazza Cavour 22) è aperta dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00 il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Telefono: 0541 793811. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.teatrogalli.it e sulla pagina facebook fb.com/teatrogalli.