Basket D, per la Dany Riccione la vittoria nella tana del Pgs Welcome sfuma all’ultimo quarto (71-66)

Sport

Riccione

| 15:57 - 23 Gennaio 2019

La Dany Riccione sconfitta di misura dal Pgs Welcome.



La Dany Riccione accarezza a lungo l’idea del ritorno al successo ma cede nel finale sul parquet bolognese del Pgs Welcome (71-66). Il 2019 resta dunque ancora tabù per la baby-band di coach Maurizio Ferro, capace di partire bene e tenere ancora meglio per tutta la durata del primo tempo, chiuso avanti di 6 lunghezze con un lusinghiero parziale di 36-42. Ma è nella ripresa che la mira dei Dolphins comincia a fare difetto, tanto da mettere sul tabellone appena 24 punti in 20 minuti. Una sterilità che logicamente rimette in partita i padroni di casa, capaci di operare l’aggancio a fine terzo periodo (56-56) e il break decisivo in un ultimo e decisivo quarto in cui si segna con il contagocce da entrambe le parti. In una serata generalmente poco felice al tiro (25/66 complessivo dal campo per la Dany), si ergono comunque a protagonisti Pierucci (23 punti) e Amadori (18) mentre Mazzotti fa la voce a rimbalzo (8 sui 33 di squadra di cui31 difensivi). Alla fine restano la buona prestazione difensiva di squadra e parecchio rammarico per il risultato finale.

Sabato prossimo (ore 21) si torna sul parquet di casa per affrontare il fanalino di coda Progresso Happy Basket.



IL TABELLINO



PGS WELCOME BOLOGNA-DANY DOLPHINS RICCIONE 71-66



WELCOME: Lamborghini L. 13, Calzolari 12, Credi 3, Bernardini 6, Venturoli 20, Dozza 5, Guerra, Lamborghini S. 2, Barone, Martelli 3, Orlandi 5, Baroncini 2. All. Remartini

DANY RICCIONE: Cruz 1, Diagne, Medde 4, Pierucci 23, Puzalkov, Amadori 18, Chistè 9, Serafini, Mazzotti 11, Stefani. All. Ferro

ARBITRI: Campedelli di Carpi e Delrio di Reggio Emilia