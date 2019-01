Borse di studio e sport per giovani disabili, ecco dove investirà Fondazione Carim di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:43 - 23 Gennaio 2019

Conferenza Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e Crédit Agricole Italia.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e Crédit Agricole Italia hanno annunciato, mercoledì mattina, una serie di interventi congiunti volti a sostenere importanti iniziative sul territorio in ambito sociale, culturale, economico. Si tratta di progetti - alcuni in via di attivazione, altri in fase più avanzata – il cui obiettivo è affrontare taluni bisogni e istanze che emergono dal territorio provinciale prevalentemente nei settori dell’educazione e della formazione, dell’arte e cultura, del volontariato e solidarietà, nonché dello sviluppo locale.



I primi dieci progetti selezionati sono l’esito dell’attività di coordinamento concordata fra il gruppo bancario e la Fondazione, che in questi mesi hanno lavorato insieme e in piena sintonia per individuare aree di intervento e modalità di valutazione comune per le richieste di contributo presentate.



In particolare, le prime risorse sono state stanziate per la realizzazione di progetti che, è opinione condivisa, avranno un riflesso positivo su tutta la comunità locale, come ad esempio: l’acquisto di un innovativo strumento per la prevenzione delle malattie cardiovascolari da destinare al reparto di cardiologia dell’Ospedale Infermi di Rimini; il sostegno all’educazione e alla formazione di bambini in età prescolare, anche con l’istituzione di borse di studio a favore delle famiglie più svantaggiate; l’avviamento sportivo di giovani disabili fisici e mentali, con corsi di basket dedicati, per favorire la socializzazione e l’integrazione; un percorso di assistenza alle famiglie che intendono adottare un bambino; la valorizzazione dei beni culturali locali e il sostegno alle progettualità che puntano alla riqualificazione del territorio riminese.



IL COMMENTO DEL PRESIDENTE GEMMANI. Il presidente della Fondazione Linda Gemmani ha commentato: “la positiva collaborazione avviata con Crédit Agricole Italia consente un significativo potenziamento delle tradizionali attività d’intervento sociale di palazzo Buonadrata a favore dell’ambito locale. La Fondazione arricchisce così quella fruttuosa relazione con il territorio riminese che dura da 26 anni, che ha portato ad investire complessivamente oltre 100 milioni di euro a beneficio delle comunità provinciali e che ha prodotto nel tempo iniziative di notevole spessore sul fronte sia della spinta al recupero ed alla promozione di aspetti artistici e culturali, sia della sperimentazione di progetti di innovazione e di sviluppo, sia del sostegno al meritorio lavoro di soggetti sociali impegnati quotidianamente a rispondere ai molteplici bisogni espressi dalla realtà riminese”.



IL COMMENTO DA CREDIT AGRICOLE. “Per Crédit Agricole Italia il territorio rappresenta la base dell’attività quotidiana. Siamo molto lieti di poter annunciare il proficuo accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, consapevoli delle importanti ricadute che avrà su tutta la provincia riminese. D’altro canto l’esperienza di Eticarim ci insegna quanto il territorio sia particolarmente attento alla solidarietà sociale: ricordo che ad oggi, grazie alla generosità dei cittadini, il portale di crowdfunding ha consentito a ben 15 Organizzazioni Non Profit locali di raggiungere l’obiettivo di raccolta per la realizzazione di progetti solidali, a vantaggio della comunità.” ha dichiarato il Responsabile della Direzione Regionale Romagna di Crédit Agricole Italia, Massimo Tripuzzi.



I PROGETTI FINANZIATI. Nello specifico, la collaborazione avviata nell’ultima parte del 2018 tra Fondazione di Rimini e Crédit Agricole Italia ha consentito di sostenere finanziariamente i seguenti progetti.



Istituto Scienze Religiose – Rimini: volume su affreschi Trecento Riminese in Sant’Agostino.

Confraternita San Girolamo - Rimini: restauro e conservazione di volumi antichi archivio Confraternita

Comune di Santarcangelo di Romagna: restauro e riapertura Grotta centrale piazza Balacchi

Associazione L’Atto Scuro – Rimini: stagione teatrale ‘Oltremisura 2019’ a Montescudo

Asilo Infantile A. Baldini - Rimini: borse di studio per alunni di famiglie non abbienti

Comune di San Leo: doposcuola materno nella parte storica del comune

Associazione Famiglie Accoglienza - Rimini: percorso di formazione e assistenza per adozioni familiari

Gruppo Pacassoni - S. Giovanni in Marignano: progetto di avviamento al basket per disabili della Valconca

Ascor – Rimini: acquisto strumento diagnostico (Ecoergometro) per cardiologia

Associazione Forum Rimini Venture: piano Strategico di Rimini e del suo territorio



La selezione degli interventi ha tenuto conto, tra l’altro, del criterio dell’articolazione per aree tematiche (4 macro settori) e del criterio della diffusione territoriale (5 comuni, di cui 4 nell’entroterra riminese). La somma complessivamente investita è stata di 175.000 euro. Fondazione e Crédit Agricole Italia hanno l’intenzione di continuare questa proficua collaborazione anche nel 2019.