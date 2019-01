FOTO: amici, parenti e tante personalità della politica ai funerali di Zeno Zaffagnini

Attualità

Rimini

| 13:32 - 23 Gennaio 2019

Folla di persone ai funerali di Zeno Zaffagnini.

Tante persone hanno voluto essere presenti, mercoledì mattina nella Sala del Commiato del Cimitero monumentale della città, per l’estremo saluto a Zeno Zaffagnini, sindaco di Rimini dal 1978 al 1983. Sala gremita di familiari, amici, collaboratori, compagni di partito, ex sindaci come Marco Moretti o Giuseppe Chicchi, amministratori che hanno voluto essere presenti alla cerimonia dopo anni di lavoro spesso comune. Zaffagnini, nato a Imola il 1932, dirigente del Partito Comunista Italiano, fu Consigliere Comunale e Assessore a Rimini, prima di diventare sindaco e ha svolto l'incarico di amministratore nella Provincia di Forlì.



“Zeno Zaffagnini è stato uno degli uomini simbolo dei quella storia politico amministrativa della città in un periodo che ha segnato così fortemente il suo percorso di sviluppo fino a farne, consolidando la rotta intrapresa, la città di riferimento mondiale nel campo dello sviluppo turistico", ha spiegato il sindaco di Rimini Andrea Gnassi nel suo intervento di ricordo di Zaffagnini.