Una nuova macchina sterilizzatrice rifiuti sanitari pericolosi donata all'ospedale di Mutoko

| 12:03 - 23 Gennaio 2019

Marilena Pesaresi all'ospedale di Mutoko.

Newster System srl, azienda riminese specializzata in sterilizzatori dei rifiuti sanitari pericolosi, ha donato una propria macchina modello NW5 all’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko, in collaborazione con la Fondazione Marilena Pesaresi, per sostituire l’inceneritore presente e non più funzionante e risolvere così l’emergenza del centro medico.

La macchina, già spedita negli scorsi mesi in Zimbabwe, verrà messa in funzione ad inizio marzo dal responsabile tecnico dell’azienda e da volontari della fondazione; è questo il primo passo di un progetto di collaborazione più ampio che permetterà all’ospedale, con l’ausilio della cooperazione italiana allo sviluppo, che ha già finanziato i lavori preparatori dell’opera, di ricevere negli anni tutta la tecnologia Newster per diventare un centro di eccellenza mondiale nella gestione e nel trattamento di questa tipologia dei rifiuti, risolvendo ogni problema di rischio sanitario e, contestualmente, di essere il primo centro ecocompatibile dell’Africa, superando gli standard dei paesi più sviluppati.

A marzo 2019, a seguito della messa in funzione dell’impianto, una delegazione Newster System sarà presente insieme alle più importanti autorità locali per l’inaugurazione e la presentazione del progetto.