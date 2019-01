Atletica, esordio importante per la Nuova Polisportiva Consolini di San Giovanni

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:49 - 23 Gennaio 2019

Yoro Menghi.

Esordio stagionale davvero importante e vincente per gli atleti della Nuova Polisportiva “A. Consolini” di San Giovanni in Marignano.

Al Meeting Nazionale Giovanile Indoor svoltosi nel weekend del 5-6 gennaio 2019 al Palaindor di Ancona l’allievo Yoro Menghi, al secondo anno di categoria, debutta nelle prove multiple vincendo la gara di Pentathlon con 3259 punti e stabilendo 5 primati personali: 8.57 nei 60hs, 6.12 nel lungo, 10.90 nel peso, 1.77 nel salto in alto in alto ed infine 3.00.36 nei 1000 mt..

Grande prova quindi dell’atleta che si qualifica meritatamente per i Campionati Italiani indoor di prove multiple (minimo di accesso previsto: 2850 punti), che si terranno il prossimo fine settimana, il 26/27 gennaio 2019, a Padova.

Il giovane marignanese negli scorsi due anni ha gareggiato nella specialità di salto triplo, partecipando due volte ai campionati italiani e sapendosi ben distinguere; poi, alla conclusione della stagione primaverile dell’anno trascorso, dopo un’attenta valutazione con il proprio tecnico Emanuele Verni, ha deciso di cambiare strada e di cimentarsi nelle prove multiple e, ancora agli albori del suo percorso nella specialità, ha dimostrato ottimi e promettenti risultati.

Alla stessa competizione hanno partecipato, alla loro prima esperienza di gara, altri due nuovi portacolori della società: Tommaso Del Baldo nel salto in lungo e nei 60 piani e Alberto Dradi nei 60 piani, concludendo le gare con buoni risultati e lasciando ben sperare per il futuro.

Si distingue in particolare Del Baldo con un 7.56s nei 60 e 5,72m nel salto in lungo.

L’Amministrazione Morelli afferma: “Siamo felici dei grandi risultati dei ragazzi della Nuova Polisportiva Consolini Sez. Atletica: la società si è da poco rinnovata nell’organizzazione e nei referenti, e già riesce a farsi valere a livello regionale e nazionale. In questi anni lo sport marignanese ci sta regalando grandi soddisfazioni per cui non possiamo che esserne orgogliosi. Ora siamo pronti a fare il tifo per il giovane Yoro che il prossimo weekend parteciperà ai Campionati Italiani indoor di prove multiple!”