Ripartire dalla propria esperienza e diventare i nuovi "eroi", Oscar di Montigny a San Patrignano

Attualità

Coriano

| 09:53 - 23 Gennaio 2019

Oscar di Montigny.

Trovare la forza in se stessi e negli altri e diventare i nuovi "eroi". Parte da questo presupposto la giornata che si svolgerà sabato a San Patrignano e vedrà come ospite Oscar di Montigny, Direttore Innovation, Sustainability & Value

Strategy in Banca Mediolanum, fondatore di Mediolanum Corporate University,

ideatore dei principi dell’Economia 0.0, keynote speaker ispirazionale in contesti

internazionali e autore del best seller Mondadori “Il Tempo dei Nuovi Eroi”. Oscar di Montigny che torna a incontrare le ragazze e i ragazzi di San Patrignano nel grande auditorium della comunità sabato 26 gennaio alle ore 14.00.

“Un Eroe è un uomo semplice. Più che essere forte e potente, è colui che compie uno

straordinario e generoso atto di coraggio. È ogni persona realmente intenta a rendere

questo mondo un posto migliore per tutti. – afferma Oscar - L’Eroe può essere

solitario o orientato dal suo gruppo, catalizzatore o respingente, privo di incertezze

oppure riluttante, pieno di dubbi, persino passivo e bisognoso di essere spinto e

motivato. Ed è per questo che io non solo credo che tu sia l’Eroe della tua vita ma

credo che la tua vita debba essere raccontata al mondo”.

Un incontro fiume in cui confluiscono analisi, dibattiti, confronti esperienziali,

testimonianze e racconti di storie vissute. Un percorso in cui di Montigny ha il ruolo

di stimolatore alla riflessione sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il

nostro tempo al fine di prefigurarci il futuro e prepararci a viverlo in modo attivo e

orientato al “Bene”. Un pomeriggio motivazionale e di ispirazione positiva che ha lo

scopo di riqualificare e donare nuova luce alle fatiche quotidiane di quanti si

impegnano in comunità per lasciarsi alle spalle un passato di dipendenza.