Rimini, mister Martini al debutto: "La squadra ha giocato con grande applicazione e attenzione"

| 20:46 - 22 Gennaio 2019

Marco Martini, nuovo allenatore del Rimini Calcio.

Il Rimini raccoglie un punto al Neri contro il pericoloso Vicenza. La tensione si è avvertita sul campo ma anche il nuovo tecnico Marco Martini (audio) al debutto, l'ha sentita tanto da non sedersi mai in panchina. "Comprensibile avere questo approccio alla gara - dice - Siamo partiti contratti, ma dopo tutto quello che è successo c'era da aspettarselo; la voglia di fare risultato c'era, però l'emozione gioca un ruolo fondamentale. Siamo stati ordinati, applicati, la squadra ha avuto un atteggiamento positivo e propositivo e nelle difficoltà abbiano reagito in maniera lucida e con l'applicazione che avevo richiesto alla squadra. La prestazione è stata al di sopra delle mie aspettative, ringrazio la squadra". In sofferenza nel primo tempo, i romagnoli sono usciti nella ripresa anche grazie agli ingressi dalla panchina: "Abbiamo cercato di creare difficoltà all'avversario, abbiamo fatto bene, cercato di ribattere e di creare difficoltà". Resta il problema del gol. "Gli attaccanti si sono mossi bene, qualcosa occasione l'abbiamo creata, ad esempio con Volpe. Abbiamo commesso errori nelle scelte ma dobbiamo considerare la qualità dell'avversario. Ripeto: è una prestazione di valore contro una big che lotta per vincere il campionato".

In buona evidenza Valerio Nava (audio), schierato inizialmente nella linea difensiva e nel finale sulla fascia dove può sprigionare la sua falcata. "Abbiamo giocato una buona partita, nel primo tempo siano stati un po' tirati poi più passava il tempo e più abbiamo preso in mano il gioco e nel secondo tempo se ci avressimo creduto un po' di più avremmo potuto anche fare gol. Abbiamo concesso poco a parte qualche ripartenza. E' un punto che ci dà fiducia contro squadra forte, di vertice, arrivato con buona prestazione".

