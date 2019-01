Busta con proiettile inviata all'ex prefetto di Rimini Claudio Palomba

Cronaca

Rimini

| 16:11 - 22 Gennaio 2019

Claudio Palomba ex prefetto di Rimini, attuale prefetto di Torino.

Quattro buste con proiettili sono state inviate al prefetto di Torino, Claudio Palomba, ex prefetto di Rimini, all’ex senatore Stefano Esposito e alle agenzie di stampa Ansa e LaPresse. Le quattro buste, sostanzialmente identiche, sono state intercettate durante i controlli di sicurezza al centro di smistamento delle Poste, al 44 di via Reiss Romoli a Torino nel pomeriggio di lunedì 21 gennaio. In ogni busta c’erano cinque proiettili. Le indagini sono in mano alla Digos che per il momento non ha reso noti altri dettagli.