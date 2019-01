Famiglie numerose, ultimi giorni per chiedere i contributi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:32 - 22 Gennaio 2019

Sono due i contributi riservati alle famiglie numerose in scadenza nelle prossime settimane: giovedì 31 gennaio scade infatti il termine per richiedere l’assegno destinato ai nuclei familiari con tre o più figli minori, mentre fino a giovedì 28 febbraio è possibile fare domanda di contributo destinato alle famiglie numerose (con quattro o più figli a carico).



L’assegno al nucleo con tre figli minori è erogato dall’Inps e richiesto al proprio Comune di residenza entro il 31 gennaio 2019. Possono presentare richiesta i cittadini italiani, comunitari o protetti da norme europee in materia sociale con un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori. Per il 2018 il valore Isee non deve superare la soglia di 8.650,11 euro, mentre l’importo dell’assegno è di 142,85 euro mensili.



Quello riservato alle famiglie numerose, invece, è un contributo finanziato con fondi regionali e destinato alle famiglie che hanno quattro o più figli a carico. Possono fare domanda, entro il 28 febbraio 2019, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari muniti di permesso o carta di soggiorno di durata non inferiore a un anno con un Isee non superiore a 25mila euro.



Per presentare le richieste di contributo occorre rivolgersi al Centro per le Famiglie Valmarecchia, aperto lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (telefono 0541/624.246, mail informafamiglie@vallemarecchia.it). Per informazioni, modulistica e presentazione della domanda relativa la contributo per le famiglie numerose è possibile rivolgersi anche ai Servizi sociali di Santarcangelo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (scala A, primo piano – 0541/356.234).



Ulteriori informazioni sono pubblicate nell’apposita scheda sul sito istituzionale del Comune di Santarcangelo: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/sociali/famiglia/famiglia.