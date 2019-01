Con la prima neve sulle colline riminesi entra in azione il piano antineve comunale

Attualità

Rimini

| 14:22 - 22 Gennaio 2019

Via Santa Cristina.

E’ arrivata la neve anche nel riminese, è stato come al solito nella parte collinare del territorio comunale che si sono manifestati con maggior intensità i primi fenomeni nevosi che da metà mattina di martedì hanno interessato, in maniera più debole, anche la parte urbana della città.

Le squadre coordinate da Anthea previste dal Piano neve comunale monitorano l’evolversi della situazione meteo, sempre pronti ad intervenire quando le caratteristiche del maltempo lo richiedono, come è avvenuto sulla via San Paolo dove la quantità di neve ha consentito e consigliato l’entrata in azione verso le ore 12 di martedì dei mezzi antineve dotati di lame.

Azione preventiva col sale, invece, su via Santa Cristina, Montecieco, Covignano, Sant’Aquilina, Marignano.

Rimane alta l’attenzione per coordinare gli interventi migliori a seconda dell’evolversi delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.