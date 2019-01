Ubriaco vuole bere ancora, la barista si rifiuta: lui le strappa la maglietta e la colpisce al volto

Cronaca

| 13:58 - 22 Gennaio 2019

Entra in un bar visibilmente ubriaco, ordina da bere più volte, ma, al rifiuto della barista, dà in escandescenze, la offende e la minaccia, poi se la prende anche con i poliziotti, intervenuti per placarlo. Finisce in manette per resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato per ubriachezza molesta un 48enne, bergamasco e residente a Rimini. La Volante è stata avvertita verso le 15 di lunedì, precipitandosi nell’esercizio di via XXIII Settembre, a Rimini. Al loro arrivo agli agenti era stato raccontando che l’uomo stava infastidendo anche i clienti da almeno 15 minuti. Alla richiesta dei documenti, l’uomo si è rifiutato per ben due volte di esibirli, mostrando aria di sfida. Non con poca fatica è stato fatto salire sulla volante e condotto in Questura. Durante l’operazione ha più volte cercato di divincolarsi con calci e pugni, proferendo offese e minacce: "Io vi sparo a voi e ai vostri figli, vi ammazzo a tutti quanti”. La titolare del bar ha riferito che l’uomo, fatto allontanare una prima volta, nel tentativo di rientrare nel locale l’aveva spintonata, strattonata e le aveva strappato la maglietta. Bloccato è stato tratto in arresto.