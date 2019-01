Poste, apertura nuovi sportelli Atm-Bancomat a Sant'Agata Feltria e Pennabilli

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 12:39 - 22 Gennaio 2019

Nuovo sportello Atm Bancomat.

Due nuovi sportelli Atm-Bankomat saranno installati a breve negli uffici postali di Sant’Agata Feltria e Pennabilli, nel riminese. E' quanto emerso durante un incontro con il direttore Corporate Affairs di Poste, Giuseppe Lasco, e con la responsabile delle Relazioni istituzionali, Loretana Cortis. All’apertura degli sportelli, richiesti dalle amministrazioni locali, Poste italiane ha stabilito di aggiungere un ulteriore servizio di videosorveglianza. Le telecamere, infatti, avranno un duplice scopo: non riprenderanno solo l’immediata area di prelievo, ma monitoreranno anche la viabilità circostante, in collegamento con le sedi locali delle Forze dell’Ordine. Si tratta di un intervento che rientra nell’obiettivo di questo Governo e, di conseguenza, delle società partecipare, come Poste, di prestare grande attenzione alle esigenze dei piccoli comuni che rappresentano un indispensabile presidio per il nostro territorio e in particolare delle aree collinari e montane. Lo comunica il sottosegretario alla Giustizia, on. Jacopo Morrone che ha intrattenuto l'incontro al Governo.