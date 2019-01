Nuoto, il Garden trionfa in casa al 37° Trofeo di Carnevale

Sport

Rimini

| 12:15 - 22 Gennaio 2019

I ragazzi del Garden con la coppa.

Una folta partecipazione di atleti in rappresentanza di 9 società ha dato vita domenica 20 gennaio alla 37° edizione del meeting di Carnevale – 1° trofeo regionale Aics organizzato dalla sezione Nuoto Agonistico della Polisportiva Garden Rimini in collaborazione con il Centro 21 di Riccione.

La classifica finale ha premiato il Garden, 1° con 1608 punti frutto di 28 ori, 22 argenti e 12 bronzi; i ragazzi della Polisportiva hanno preceduto la Libertas Nuoto Ravenna e la Gens Acquatica San Marino.

Triplette d’oro supportate da buoni riscontri cronometrici per: Rinaldi Giovanni 100 Dr - 100 Fa - 100 Mx Assoluti, Boga Lorenzo 100 Sl – 100 Dr – 100 Mx Ragazzi 2, Zanni Francesca 100 Sl - 100 Dr – 100 Mx Assolute e Cappelletti Tommaso 100 Sl – 100 Dr – 100 Mx Ragazzi 1.

Salgono sul gradino più alto del podio anche: Piccininni Cristian 50 Sl Es.B, Bonatti Valentina 100 Sl Ragazze, , Spinelli Davide 100 Sl Assoluti, Oldani Thomas 25 Dr Es.C, Jin Lino 50 Dr Es.B, Pagliarani Elisa 100 Dr Ragazze, , Alessandri Achille 50 Rn Es.B, Zanni Luigi 100 Rana Ragazzi 1, Bonatti Alessandro 100 Rana Ragazzi 2, Latisev Aleksander 100 Rn Assoluti, Tomassini Maria Vittoria 25 Fa Es.C, Mainardi Giovanni 50 Fa Es.B, Ghinelli Valentina 100 Fa Ragazze, Orlandi Martina 100 Fa Assolute, , Bianconi Alida 100 Mx Ragazze per un totale di 28 medaglie d’oro.

Medaglia d’argento per: Valentino Filippo 25 Sl Es.C, Jin Lino 50 Sl Es.B, Bianconi Alida 100 Sl Ragazze, Zanni Luigi 100 Sl Ragazzi 1, Bonatti Alessandro 100 Sl Ragazzi 2, Orlandi Martina 100 Sl Assolute, Latisev Aleksander 100 Sl Assoluti, Tomassini Maria Vittoria 25 Dr Es.C, Casini Liam 25 Dr Es.C, Ermeti Andrea 100 Dr Ragazzi 1, Pronti Tommaso 100 Dr Ragazzi 2, Valentino Filippo 25 Rana Es.C, Dececco Vittoria 50 Rn Es.B, Ermeti Andrea 100 Rn Ragazzi 1, Ulqinaku Enea 100 Rn Assoluti, Bianconi Alida 100 Fa Ragazze, Spinelli Davide 100 Fa Assoluti, Bonatti Valentina 100 Mx, Latisev Aleksander 100 Mx Assoluti, Ragazze, Zanni Luigi 100 Mx Ragazzi 1, Bonatti Alessandro 100 Mx Ragazzi 1, Orlandi Martina 100 Mx Assolute, Spinelli Davide 100 Mx Assoluti .

Medaglia di bronzo per: Dececco Vittoria 50 Sl Es.B, Alessandri Achille 50 Sl Es.B, Pronti Tommaso 100 Sl Ragazzi 2, Dececco Veronica 50 Dr Es.B, Piccininni Cristian 50 Dr Es.B, Signorini Azzurra 50 Rn Es.B, Palumbo Francesco 100 Rana Ragazzi 2, Bonatti Valentina 100 Rn Ragazze, Di Palma Gaia 100 Rn Assolute, Ghinelli Valentina 100 Mx Ragazze, Vannoni Michele 100 Mx Ragazzi 1.

Dietro a Garden, Libertas e Acquatica si piazzano Gelso Sport (4 6 4), Aldebaran Cattolica (0 2 4), Polisportiva Valmar (5 2 2), Dlf Nuoto Rimini (0 2 6), Aquasport Forlimpopoli (1 1 4) e Salvamento Nuoto Rimini (1 0 0)

Prossimo appuntamento al 14 aprile sempre alla piscina del Garden Rimini per la fase finale del circuito Regionale Aics.