Servizi educativi per l'infanzia, parte da Rimini la sperimentazione regionale

Attualità

Rimini

| 11:39 - 22 Gennaio 2019

Storia delle scuole comunali dell’infanzia nei Comuni capoluogo regionali.

La strada maestra parte ancora una volta da Rimini, dove non nasce solo la via Emilia, ma anche la sperimentazione dei servizi educativi per l’infanzia che ha fatto della Regione Emilia – Romagna un punto di riferimento pedagogico mondiale.

La pubblicazione vuole ricordare, a 50 anni dall’istituzione delle scuole materne statali, il contributo dato dalle scuole dell’infanzia comunali, a partire proprio da quelle riminesi, per traghettare dalla sponda assistenziale a quella educativa le istituzione tese all’educazione dei bambini.

Il Comune di Rimini, la Fondazione Margherita Zoebeli e il Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini promuovono con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini la presentazione al pubblico del volume “La strada maestra”, a cura di Lorenzo Campioni e Franca Marchesi:

giovedì 24 gennaio 2019 ore 16.30 Museo della Città – Via Tonini, 1 (Sala del Giudizio)

LA STRADA MAESTRA

Tracce di storia delle scuole comunali dell’infanzia nei Comuni capoluogo dell’Emilia-Romagna

Ore 16.30

Saluti del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e della Presidente della Fondazione Margherita Zoebeli Monica Maioli.

Introduce: Fiorella Zangari - Responsabile della direzione tecnico pedagogica dei nidi e scuole dell'infanzia - Comune di Rimini.

Ne parlano: Emma Petitti - Assessore al bilancio riordino istituzionale pari opportunità - Regione Emilia Romagna.

Lorenzo Campioni - Pedagogista, già responsabile dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia Comune di Riccione (RN) e curatore del libro.

Giancarlo Cerini - Dirigente Ufficio scolastico Regionale Emilia Romagna.

Testimonianze: Giovanni Sapucci - Direttore del Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini. Nel suo contributo presenterà un breve video realizzato dall'ANPI di Rimini dal titolo "Rimini bombardata Rimini ricostruita".

Flora Costantini - Insegnante di scuola comunale dell'infanzia che presenterà un breve video dell'esperienza di educazione ambientale "Progetto Natura".

Coordina: Lucia Balduzzi - Professoressa associata presso Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" e Coordinatrice del Corso di Laurea in Educatore nei servizi per l'infanzia.

Ore 18.30

Conclusioni: Mattia Morolli - Assessore con delega alla Scuola e Politiche educative - Comune di Rimini.