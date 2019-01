Facondini e Agostini Campioni sammarinesi di corsa su strada

Sport

22 Gennaio 2019

Domenica scorsa, 20 gennaio 2019, con partenza alle 9.30 dalla Concessionaria Audi Reggini di Rovereta, si è corsa la prova unica valida per il Campionato Sammarinese di corsa su strada Fsal. La gara, 11.4 km per gli uomini e 8 km per le donne, è stata organizzata dal GPA San Marino ed ha visto al via 37 atleti delle tre società sammarinesi (GPA, Olimpus, Track and Field). Vittoria e titolo sammarinese per Federica Facondini tra le donne e Michele Agostini tra gli uomini. La Facondini, che ha percorso la gara in 36.58 ha preceduto di un solo secondo Roberta Monaldini (36.51) mentre al terzo posto si è piazzata Alessandra Grieco (38.21). Michele Agostini ha chiuso invece in 40.28 davanti a Valerio De Blasis (42.33) e ad Alberto Zanchi (43.40). Titolo di società femminile al GPA, titolo maschile all’Olimpus.