Coriano, donato pulmino per il trasporto di anziani e disabili

| 10:51 - 22 Gennaio 2019

Pulmino donato.

È stato consegnato il 20 gennaio, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano patrono di Coriano, un pulmino attrezzato, da utilizzare per i trasporti sociali di anziani e disabili.

Il mezzo è stato acquistato grazie alla collaborazione tra Auser, associazione di volontariato, che da oltre vent'anni si occupa del trasporto di persone fragili e con difficoltà motorie e l'azienda PMG che si è occupata della raccolta fondi.

L'amministrazione comunale ha patrocinato l'iniziativa che consentirà di implementare ulteriormente i trasporti sociali per i nostri cittadini più in difficoltà.

Già dal 2017 il comune ha riavviato questo tipo di intervento sospeso all'epoca del commissariamento. Nel 2018 sono stati una decina gli utenti serviti, per oltre 150 viaggi e 4800 km percorsi.

Il servizio è rivolto ad anziani e disabili in carico al servizio sociale territoriale. Le richieste di utilizzo dovranno essere presentate al Comune di Coriano – Ufficio Servizi Sociali; i tecnici, insieme all’assistente sociale di riferimento, valuteranno la situazione dell’utente ed eventualmente attiveranno il servizio idoneo.

Il pulmino verrà utilizzato da Auser che sosterrà i costi per autista e carburante, mentre PMG garantirà le manutenzioni e le spese di bollo e assicurazione del mezzo.

Per il comune il progetto è stato coordinato dall’Assessore al sociale Beatrice Boschetti, che ci tiene a puntualizzare:

“Un ringraziamento particolare va alle 24 aziende del territorio che hanno creduto in questo progetto e hanno dato il loro indispensabile contributo economico per consentire l'acquisto del mezzo di trasporto attrezzato. Ulteriore segno che l'attenzione al sociale e alle fasce più fragili della popolazione e fortemente presente e radicato nel territorio.”