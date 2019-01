Divise della Valpharma per i giocatori della squadra di calcio di Ponte Messa

Attualità

Pennabilli

| 10:37 - 22 Gennaio 2019

La storia dell’Atletico Marecchia, la società calcistica dilettantistica di Pennabilli che da anni milita nel Campionato di Terza Categoria di Rimini, merita di essere raccontata perché è esempio di sportività, di integrazione sociale e di sensibilità imprenditoriale.

“Nella vita molto spesso le cose accadano per caso – ammette Davide Molari, uno dei dirigenti dell’Atletico Marecchia – ma poi sono le persone a dare il senso alle circostanze e a scriverne la storia.

La squadra di calcio di Pontemessa di Pennabilli da sempre è stata un ‘porto di mare’, riunendo gli appassionati di calcio dell’intera vallata. Con l’insediarsi di nuove realtà produttive si sono trasferite in zona anche nuove persone, alcune delle quali sono state accolte nella nostra semplice e multietnica squadra”.

Il principale obiettivo della società è sempre stato quello di fare gruppo, tenersi in forma e divertirsi, tant’è che tutti coloro che hanno chiuso l’esperienza agonistica sono rimasti legati al gruppo sostenendo le varie iniziative e attività.

L’Atletico Valmarecchia, dai colori sociali verdeoro, si è sempre autofinanziato disputando, agli albori, l’economico Campionato infrasettimanale CIS, per poi iscriversi alla ‘Terza Categoria’: un campionato impegnativo dove, anche qui, il calcio mercato fa la differenza. Nonostante ciò la società è rimasta fedele ai suoi valori: passione e dedizione, accoglienza.

E come nelle favole, la società è stata accolta dalle realtà economiche locali: gli sponsor, che permettono di sostenere parte delle spese di gestione del gruppo è in continua crescita. Questa stagione la squadra è persino in lotta per le prime posizioni e punta ai playoff.

Main sponsor dell’Atletico Valmarecchia è Valpharma International, azienda che inquadra oltre 200 dipendenti nella piccola frazione di Pontemessa, tra i quali 2 sono dirigenti della squadra di calcio e altri 4 sono calciatori della formazione locale che, negli anni, ha ospitato anche molti altri dipendenti Valpharma.

Un’attenzione al territorio da parte dell’importante azienda farmaceutica, che ha voluto premiare il valore sociale inclusivo che la squadra riveste per l’intera Valmarecchia.

“Crediamo nel valore delle persone, nella voglia e nella capacità di fare squadra dentro e fuori l’azienda - ha dichiarato il Presidente e Amministratore delegato di Valpharma International, Alessia Valducci –Lo sport è un eccellente strumento di aggregazione sociale, una straordinaria valvola di sfogo e divertimento. La nostra mission è la salute umana, il nostro goal più bello in questo caso non può che essere che quello di incentivare uno stile di vita sano e relazioni solide e concrete”.

La maglia dell’Atletico Vamarecchia consegnata con cerimonia dai dirigenti della Asd ad Alessia Valducci, è stata esposta nella sala riunioni principale di Valpharma International, leader nella ricerca, sviluppo e produzione industriale di prodotti ad uso orale a rilascio modificato per aziende farmaceutiche di tutto il mondo.