Traffico, la pioggia complica la viabilità riminese. Code in uscita a Rimini Nord

Rimini

| 10:03 - 22 Gennaio 2019

Traffico sulla via Emilia a Rimini.

Il traffico l'ha fatta da padrone nella giornata di lunedì sulle arterie della provincia di Rimini. L'evento Sigep alla fiera ha portato sulle strade tantissime auto che si sono mischiate a quelle che già affollano la viabilità ordinaria nei giorni normali. Lunghe code si sono registrate ai caselli di uscita dell'autostrada e nei percorsi che portano da e per la fiera. Disagi anche per i parcheggi, alcuni non utilizzabili a causa del fango, che hanno portato gli avventori a far sostare l'auto in ogni spazio disponibile anche in proprietà private. Il maltempo non ha aiutato il deflusso delle auto. Per raggiungere le destinazioni i cittadini hanno impiegato molto più tempo del solito. E anche oggi (martedì) sono segnalati rallentamenti sulle strade principali e all'uscita autostradale di Rimini Nord. La sala radio della Municipale fa sapere che non ci sono, al momento, situazioni di particolare criticità nonostante il meteo.