Podismo, primo cross e ottimo sesto posto assoluto per la riccionese Boccalini

Sport

Riccione

| 09:18 - 22 Gennaio 2019

Beatrice Boccalini al "Cross Internazionale Vallagarina".

Beatrice Boccalini ottima sesta assoluta domenica 20 gennaio al "Cross Internazionale Vallagarina". E' promettente il debutto tra i campi della riccionese che stacca un tempo eccezzionale (23.36), terza italiana, rimediando solo 55 secondi di ritardo nei confronti della vincitrice. Gara dominata dall’esperta Moira Stewartova, che ha chiuso in (22.41). E' il primo cross dopo ben 12 anni - dice Beatrice - La mia stagione 2019 inizia dalla Vallagarina, sicuramente un cross difficile impegnativo che bisogna affrontare di gambe e di testa soprattutto non essendoci praticamente un metro in piano, l atmosfera è sempre bellissima e correre al cospetto di così grandi atlete è davvero stimolante. Tredicesima la ravennate D’Angeli, trasferitasi a Trento, ormai dedicatasi a tempo pieno al triathlon.