Risveglio tra neve e pioggia nell'entroterra e sulla costa riminese

| 07:54 - 22 Gennaio 2019

La situazione neve all'eremo in Alta Valmarecchia.

Già dal primo pomeriggio di lunedì la neve ha iniziato a scendere leggera nell'entroterra riminese e nella Repubblica di San Marino. Le precipitazioni si sono intensificate nel tardo pomeriggio e nella notte portando ad un risveglio imbiancato al di sopra dei 450 metri. Pioggia leggera ma intensa sulla costa. Le previsioni parlano di neve anche a quote basse con accumuli non rilevanti; 3-5 cm in pianura, 10-15 cm sulle colline e fino ai 30-40 cm sulle zone appenniniche. Nei prossimi giorni rimarrà instabilità.