Calcio giovanile, per la Berretti del Rimini prezioso pareggio a Sassuolo. Sorride l'Under 14

| 22:58 - 21 Gennaio 2019

La formazione Berretti del Rimini allenata da Giordano Cinquetti.

Berretti

Sassuolo-Rimini 1-1 (primo tempo 1-1)

RIMINI: De Marzo, Cristiani, Magi, Ceccarelli, Guarino, Pari, Amaducci (18′ st Innocentini), Sparaventi, Stella, Marconi (42′ st Bargelli), Pellanda (22′ st Borghini). A disp.: Mancini, Zanni, La Montagna, Sapori, Osayande. All.: Cinquetti.

Prezioso pareggio esterno per la Berretti di mister Giordano Cinquetti, sabato impegnata nella tana della corazzata Sassuolo. I biancorossi hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali, sia in termini di qualità del gioco che di carattere, tanto che con un pizzico di fortuna in più i riminesi avrebbero anche potuto portare a casa il successo. Prima frazione piacevole e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Dopo il vantaggio dei neroverdi su calcio di rigore, il Rimini ha pareggiato grazie a una bella incornata di Stella. Nella ripresa i ragazzi in maglia a scacchi hanno avuto la supremazia del gioco e creato alcune occasioni importanti per passare in vantaggio non concretizzatesi per un soffio.

Under 16

RIMINI-FANO 0-3 (primo tempo 0-0)

RIMINI: Lazzarini, Guidi (10′ st Pascucci), Masullo (30′ st Mussoni), Polverelli, Tiraferri, Di Marco (22′ st Bottini), Aprea, Tamagnini (10′ st Di Gregorio), Accursi (30′ st Fabbri), Mengucci, Bastianelli (30′ st Carnemolla). A disp.: Mancini. All.: Amati.

Passo falso amaro per l’Under 16 di mister Manuel Amati, domenica sconfitta al “Romeo Neri” nel derby con il Fano. I marchigiani hanno fatto qualcosa in più rispetto agli avversari meritando il successo ma il risultato penalizza oltremodo i biancorossi che hanno disputato una prestazione positiva. Primo tempo combattuto e giocato all’insegna dell’equilibrio. Nella ripresa il maggiore cinismo dei granata ha fatto la differenza. Per i biancorossi diverse occasioni, tra queste quelle davvero ghiotte capitate a Bastianelli, Aprea e Accursi non capitalizzate a dovere.

Campionato Under 15

Rimini-Vicenza 0-3 (primo tempo 0-2)

RIMINI: Tuppolano (1′ st Boldrin), Cavioli (1′ st D’Orsi), Zaghini, Rushani, Casadei (20′ st Bianchi), Bracci, Barbatosta (30′ st Tommasini), Fabbri (25′ st Guidi), Tamai (20′ st Bedetti), Giunchi, Pozzi (25′ st Del Monaco). A disp.: Sammaritani, Drammis. All.: D’Agostino.

Nulla da fare per l’Under 15 di mister Matteo D’Agostino, ieri sconfitta a Torre Pedrera dalla capolista Vicenza. Pur al cospetto di una formazione maggiormente strutturata dal punto di vista fisico, oltre che composta da ottime individualità, i biancorossi non hanno sfigurato. La prima frazione si è chiusa sul doppio vantaggio degli ospiti, in gol sugli sviluppi di un angolo e dopo una palla persa dai biancorossi sulla mediana. Nella ripresa il Rimini ha messo alle corde l’avversario impegnando il portiere con Pozzi, Tamai, Fabbri e Rushani e colpendo una traversa con Bracci. I biancorossi hanno anche protestato per un presunto fallo da rigore ai danni di Barbatosta. A tempo ormai scaduto i veneti hanno assestato, su una ripartenza, il colpo del 3-0.

Under 14

Rimini-Imolese 3-1 (primo tempo 2-0)

RIMINI: Porcellini, Caverzan, Pellegrini, Morelli (5′ st Zamagni), Lilla, Nastase, Gabriele (32′ st Di Pollina), Gianfrini, Gerboni (32′ st Proverbio), Alvisi, Zangoli. A disp.: De Michele, Cicconetti, Vasjary, La Motta, Madonna. All.: Finotti.

Prezioso successo per l’Under 14 di mister Massimo Finotti che ieri, sul campo di Torre Pedrera, ha superato con pieno merito l’Imolese. I biancorossi sono partiti con il piglio giusto e dopo soli 5′ sono passati in vantaggio grazie a Morelli. Dopo soli due minuti un’autorete ha permesso ai biancorossi di portarsi sul 2-0. L’Imolese ha accorciato le distanze a metà della ripresa, al 37′ i ragazzi in maglia a scacchi hanno messo al sicuro il risultato grazie alla rete Proverbio. Per i ragazzi di Finotti tre punti meritati e una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Campionato Under 13

Rimini-Modena 3-4 (2-1, 1-1, 0-2)

RIMINI pt: Cerretani, Brisku, Tamburini, Gabellini, Urcioli, Ciavatta, Volonghi, Rubino, Giometti. All.: Serafini.

RIMINI st: Jashari, Brisku, Tamburini, Gabellini, Imola, Ciavatta, Volonghi (11 Urcioli), Capicchioni, Paganini. All.: Serafini.

RIMINI tt: Cerretani, Brisku, Tamburini, Gabellini, Urcioli, Ciavatta (10′ Paganini), Volonghi, Rubino (10′ Capicchioni), Giometti (10′ Imola). All.: Serafini.

Sconfitta di misura per l’Under 13 di mister Alessio Serafini, sabato caduta al “Neri” contro i parigrado del Modena. Gara nel complesso equilibrata con supremazia riminese nel primo tempo. Seconda frazione giocata alla pari dalle due formazioni mentre nel terzo dei tre tempi da 20′ ciascuno i baby biancorossi sono andati un po’ in affanno e hanno regalato due reti agli avversari consentendo ai canarini di operare il ribaltone.

Under 17

La gara dei ragazzi di mister Lele Vanni con il Vicenza, in programma sul rettangolo verde di San Vito, è stata rinviata per impraticabilità del campo.