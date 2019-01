Rimini Calcio, col Vicenza arbitra Cudini. Il recupero con la Ternana martedì 19 febbraio alle 20,30

Sport

Rimini

21 Gennaio 2019

Il Rimini martedì sera affronta il Vicenza al Romeo Neri alle ore 18,30.

L'arbitro di Rimini - Vicenza di martedì alle 18,30 al Romeo Neri (diretta su RaiSport) è Cristian Cudini di Fermo (Ciancaglini-Di Monte). Il Vicenza è al sesto posto posto con 30 punti con tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte in trasferta. Punto debole la difesa: 23 reti subite (una in meno del Rimini), ma un attacco più prolifico (26 reti contro 17 della squadra di Martini) che ora può contare anche su bomber Guerra. In dubbio bomber Arma, recuperato Laurenti, Salvi è squalificato.

RECUPERO Fissato nel frattempo il recupero di Rimini-Ternana, interrotta lo scorso 30 dicembre a causa della nebbia, è stato fissato a martedì 19 febbraio alle 20.30. Al Romeo Neri la gara riprenderà dal 18° minuto, quello dell’interruzione, sul punteggio di 0-0. La Ternana nel frattempo è stata affidata ad Alessandro Calori. Con il tecnico toscano il suo vice, Giulio Giacomin, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Franco Paleari. La Feralpi ha rinnovato a fiducia a Toscano.

MERCATO Smentito da parte de ds Tamai l'interessamento a Gianmario Comi, attaccante alla Pro Vercelli ed ex Vicenza. Il Pordenone Calcio ha ingaggiato il difensore Alessandro Vogliacco. Il calciatore, classe ’98, si trasferisce in neroverde dalla Juventus con la formula del prestito, sino a giugno 2019.

Il Südtirol ha scelto come bomber Niccolò Romero, 26enne centravanti piemontese che negli ultimi due anni (da gennaio 2017 a gennaio 2019) ha militato in forza al club emiliano, mettendo a segno 19 reti in 65 presenze nel campionato di serie C. Per lui un un contratto fino al 30 giugno 2021. In precedenza è stato pder tre stagioni alla Feralpi.

Il Monza ha ufficializzato il centrocampista classe 89 Marco Armellino del Lecce.

