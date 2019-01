Basket in carrozzina, per la NTS Riviera nuova amara sconfitta in trasferta A Brescia i riminesi hanno mostrato comunque passi in avanti per quanto riguarda la tattica

Sport Rimini | 16:50 - 21 Gennaio 2019 Ancora una sconfitta lontano dalle mura amiche per NTS Riviera Basket Anmil Sport Rimini che torna da Brescia (55-21coi parziali: 17-7, 30-11, 53-15, 55-21) con la consapevolezza di aver fatto dei buoni passi avanti per quanto riguarda la tattica di gioco mentre la mira balistica è ancora lontana dal fornire risultati soddisfacenti. Brescia che ha giocato una partita in meno ed ha fatto punteggio pieno con Rimini ed in trasferta a Genova, occupa il secondo posto in coabitazione e dispone di un tasso tecnico di alto livello che dimostrò facilmente all'andata riuscendo spesso ad impedire alla compagine riminse di attraversare la metà campo. Cosa che non è accaduta in questo match di ritorno nel quale il tasso tecnico l'ha fatta comunque da padrone. Il parziale equilibrio mantenuto nella prima parte di gara è rapidamente svanito nel terzo quarto con un break letale da parte dei bresciani che hanno poi tirato i remi in barca a risultato acquisito nell'ultimo quarto nel quale non è stato comunque possibile arrotondare il punteggio. ICARO BASKET BRESCIA - NTS RIVIERA BASKET Anmil Sport Rimini: 55-21 NTS Riviera Basket Anmil Sport Rimini: Storoni 10 Acquarelli 8 Adil, Di Pietro, Martinini 2, Rossi, Gardini 1, Bonato. All. Camorani.