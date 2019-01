Prima gara del 2019 della Polisportiva Celle, ori per Emanuele Zanotti e Niccola Vaccarini

Sport

Rimini

| 16:04 - 21 Gennaio 2019

Emanuele Zanotti della Polisportiva Celle sul gradino più alto del podio.

Sabato 19 gennaio a Sermide si è tenuta la prima prova del Campionato Allievi Silver Gam. La Polisportiva Celle ha portato in gara cinque atleti che hanno ottenuto buoni risultati nelle varie categorie.



Le categorie sono suddivise in LA, LB, LC e LD a seconda della difficoltà che il programma di gara prevede ossia degli esercizi obbligatori che l'atleta deve saper eseguire, poi le stesse sono suddivise in fasce di età: 1 fascia 8/9 anni, 2 fascia 10/11 e terza fascia 12/13. Nella categoria LC, terza fascia, Emanuele Zanotti vince l'oro, mentre in 2° fascia è salito sul terzo gradino del podio con un bronzo Giorgio Pession, seguito in sesta posizione dal suo compagno di allenamento Federico Cavallari, 12 gli atleti in gara in questa categoria.



Oro anche per Nicola Vaccarini in LD, terza fascia, che si è cimentato in tutti e sei gli attrezzi (corpo libero, volteggio, parallele, sbarra, anelli e cavallo), portando a termine gli esercizi senza errori. Nel pomeriggio è stato il turno dei più piccoli dove nella categoria LB seconda fascia, Romeo Righi sfiora il podio, occupando il 4 posto della classifica sui 10 presenti. Purtroppo tre atleti della Polisportiva per influenza non hanno potuto gareggiare ma si rifaranno con la seconda prova, seguiti sempre con passione dagli allenatori Pierluigi Pellizzola e Stefano Blasi.