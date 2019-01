Rimini Calcio, Martini: 'Ho entusiasmo, compito tosto. Sono concentrato sul Vicenza'

Sport

Rimini

| 15:23 - 21 Gennaio 2019

Il nuovo allenatore del Rimini Marco Martini.

Il nuovo allenatore del Rimini Marco Martini (da calciatore attaccante) affronta il nuovo incarico con grande entusiasmo ma anche con la consapevolezza della delicatezza del suo compito e della elevata responsabilità. “Non ho esperienza, il campo me la potrà dare e devo avere la capacità di rimanere equilibrato – le sue prime parole - Il focus in questo momento è la partita di domani contro il Vicenza, molto importante, e assai ravvicinata. E' questo l'obiettivo su cui dobbiamo mettere il nostro focus”. A parte Petti (squalificato) e Cavallari (infortunato) dice che convocherà tutti perchè è giusto coinvolgere tutti in questa missione, creare la maggiore compattezza possibile. “Credo che in questo momento sia meglio tenere tutti dentro per fare il meglio per il Rimini”.

Non parla di moduli, neanche in prospettiva (“devo capire le caratteristiche dei giocatori'”) ma è facile che si torni al 3-4-1-2 o al 3-5-2: l'obiettivo è l'equilibrio della squadra nello spogliatoio e nel campo. “Chiedo di avere il massimo di concentrazione e di attenzione perché affronteremo una squadra forte”. Con Acori dice che c'è stato un confronto continuo, sul doppio rendimento tra casa e trasferta commenta: “La spiegazione non è così semplice da dare. Se ci fosse una spiegazione a questo avremmo già trovato il rimedio. Credo la componente emotiva sia determinante sul rendimento fuori casa. Dobbiamo lavorarci, abbiamo una trasferta sabato impegnativa a Pordenone”.

Come il presidente anche il nuovo tecnico chiede aiuto ai tifosi: "Per chi ha a cuore il bene al Rimini è il momento per compattarsi. I giocatori hanno bisogno perché sono persone che hanno valori tecnici, ma anche umani. Dobbiamo saper soffrire e stare uniti tutti quanti e metterci n carreggiata".



ste.fe.



