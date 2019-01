Montefiore Conca più bella, tanti lavori in cantiere. Tutti i progetti in corso

Attualità

Montefiore Conca

| 14:25 - 21 Gennaio 2019

Sindaco di Montefiore Conca Wally Cipriani.

E' già tempo di bilanci, dopo i primi 20 giorni del 2019, per il sindaco di Montefiore Conca Wally Cipriani. In primis saranno effettuati lavori per la riqualificazione del manto stradale in via Santino, grazie a un contributo di 100.000 euro. "Sono tre anni che ci battiamo per questo finanziamento, essendo gli 'ultimi' una nostra priorità, in quanto la comunità di Ca' Santino accoglie disabili anche in condizioni molto gravi - spiega il primo cittadino di Montefiore Conca - è dunque di primaria importanza avere una strada percorribile senza problemi, in qualunque ora del giorno o della notte". La stessa strada porta anche alla "Fattoria del Buon Pastore": "Un fiore all'occhiello per tutta la Provincia di Rimini e ritengo giusto che il lavoro di questi giovani, la loro grande tenacia ed i loro sacrifici costanti e quotidiani vengano almeno premiati con una strada agevole per chi vuole raggiungere la fattoria", prosegue il sindaco.



IL CANTIERE A FALDA DI MONTEFIORE. Nell'autunno 2018 sono partiti i lavori a Falda di Montefiore Conca, frazione al confine con Morciano di Romagna, per la costruzione di una sala polivalente. I lavori saranno completati tra febbraio e marzo. Si tratat di un ambiente ricettivo-polivalente dove i giovani potranno ritrovarsi per giocare, così come gli anziani potranno trascorrere qualche ora nel pomeriggio giocando a carte o conversando.



IL TERZO TRAGUARDO. Nei primi sei mesi del 2019 l'amministrazione comunale punta anche alla ristrutturazione del teatro. Il restauro avverrà in due riprese: la prima parte dei lavori consiste in una regimazione delle acque, questo comporterà la corretta raccolta delle acque per ovviare ai problemi di umidità. Nella seconda fase saranno ripristinati gli impianti interni al teatro.



IL COMMENTO DEL SINDACO CIPRIANI. "Sono nove anni che si lavora per il bene di Montefiore e di risultati ne abbiamo raggiunti tanti. Ne citiamo solo alcuni, come la sostituzione di tutto l’impianto elettrico con le lampade a Led che hanno già portato ad un risparmio del 60% sull’utenza dell’energia elettrica pubblica, al consolidamento delle frane dove sono stati fatti numerosissimi micropali sotterranei in frane che davano notevoli e continue problematiche sulle strade principali, dove anche l’ingresso al nostro paese era compromesso. Senza parlare poi del consolidamento al campo sportivo che purtroppo si trova in una di queste zone franose. Infine abbiamo totalmente rivisitato il parco della scuola dell’infanzia. Tale area, per chi non l’avesse mai vista, era totalmente ricoperta da polverosa ghiaia di fiume che abbiamo completamente sostituito con prato sintetico ed allestito con numerosi giochi per i piccoli. Abbiamo fatto la gioia dei bambini, ogni volta che andiamo alla scuola materna, siamo accolti con gran festa da alunni ed insegnanti. Abbiamo ancora altri traguardi da raggiungere per cui non ci resta che continuare a lavorare con serietà e determinazione come abbiamo fatto in questi quasi dieci anni di amministrazione”.