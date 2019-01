Bellaria, 6000 euro di contributi per le famiglie con quattro o più figli

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:51 - 21 Gennaio 2019

Contributi per famiglie bisognose (foto di repertorio).

C’è tempo fino a giovedì 28 febbraio, a Bellaria, per richiedere i contributi economici riservati alle famiglie con quattro o più figli fiscalmente a carico. Il fondo a disposizione del Comune è di circa 6.000 euro; tra i requisiti per accedervi: residenza anagrafica nel Comune di Bellaria Igea Marina; un nucleo famigliare (anagrafico), in cui siano presenti quattro o più figli considerati fiscalmente a carico del nucleo, anche in affido; valore ISEE del nucleo famigliare con DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non superiore a 25.000 euro; solo per i cittadini extracomunitari, possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. "Figli a carico” sono i figli che non hanno percepito un reddito complessivo nel corso dell’anno superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili; allo stesso modo, si sottolinea che lo scorso 15 gennaio è scaduta la validità dell’ISEE calcolato nel 2018: è possibile procedere al nuovo calcolo (che avrà validità fino al 31 agosto come da recenti disposizioni) presso i CAF.