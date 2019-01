Apre lo sportello Hera di Cattolica, al servizio di famiglie e imprese di quattro comuni

Attualità

| 13:45 - 21 Gennaio 2019

Taglio del nastro dello sportello Hera con i sindaci Giannini, Gennari, Morelli e Spinelli.

Inaugurato lunedì mattina il nuovo sportello di via Carlo Alberto dalla Chiesa 31 a Cattolica, al servizio delle famiglie e delle imprese dei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico e S. Giovanni in Marignano.



Al taglio del nastro erano presenti i sindaci dei quattro Comuni: Mariano Gennari (Cattolica), Domenica Spinelli (Coriano), Daniele Morelli (San Giovanni in Marignano), Stefano Giannini (Misano Adriatico) e l’Amministratore delegato di Hera Comm Cristian Fabbri.



Lo sportello, completamente rinnovato, è attivo dal 11 gennaio dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, a disposizione degli oltre 24.000 clienti del bacino di riferimento. Inoltre, per i cittadini di Coriano, tutti i lunedì mattina dal 14 gennaio, dalle 9 alle 13, per la fase di avvio del servizio di tariffa puntuale è a disposizione presso il municipio di Piazza Mazzini 15 lo sportello Hera.



LO SPORTELLO HERA. L’iniziativa di Cattolica si inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio di sportello fisico. Lo sportello Hera di Cattolica è stato pensato con l’obiettivo di dare risposta alle esigenze di famiglie e imprese in merito soprattutto alla Tariffa Puntuale e per informazioni su tutti i servizi gestiti dal Gruppo Hera. I residenti e le aziende dei 4 Comuni potranno comunque continuare a fare riferimento agli altri uffici Hera sul territorio e al Servizio Clienti disponibile al numero verde 800.999.500 per le famiglie e al 800.999.700 per le aziende , dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.