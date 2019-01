Martedì a tutta neve sul riminese, anche in costa: dai 5 ai 15 cm tra pianura e collina

Attualità

Rimini

| 12:59 - 21 Gennaio 2019

Neve sull'arco d'Augusto di Rimini (foto di repertorio).

La prima neve è arrivata in collina nella notte tra domenica e lunedì, ma il maltempo è destinato a intensificarsi nelle prossime ore. Già dalla mattinata fiocchi di neve sono scesi a quote di bassa collina sul riminese. Un piccolo antipasto di quello che accadrà nella giornata di martedì, come spiegano gli esperti di MeteoRimini: è attesa neve anche a Rimini e sulla costa, con accumuli non rilevanti; 3-5 cm in pianura, 10-15 cm sulle colline e fino ai 30-40 cm sulle zone appenniniche. Instabilità confermata anche da Arpae che per mercoledì mattina vede una breve pausa dai fenomeni, poi dal pomeriggio altre nevicate di debole intensità e pioggia su pianura e coste. Le nevicate proseguiranno anche nella giornata di giovedì, nel weekend invece condizioni prevalenti di nuvolosità con scarsa probabilità di precipitazioni. La neve potrebbe tornare a cadere già dal lunedì 28 gennaio.