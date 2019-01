Le moto 'custom' Yamaha della D&GMotorsport di Rimini in vetrina al Verona Motor Bike Expo

Sport

Rimini

| 12:22 - 21 Gennaio 2019

In occasione dell’evento più importante e prestigioso al mondo per la moto personalizzata del Verona Motor Bike Expo, D&G Motorsport, concessionaria ufficiale Yamaha di Rimini, ha accolto tutti gli appassionati delle due ruote a nella città scaligera presso lo stand V15 nel padiglione 6, con una ricca esposizione di moto e scooter, protagonisti dell'anno appena iniziato. Yamaha ha incontrato il grande pubblico. Nell'area interamente dedicata al mondo Faster Sons, accanto all'intera gamma, sono state esposte la XSR700 XTribute, la XT500 e la Nove, la moto customizzata dalla Concessionaria ufficiale Yamaha D&G Motorsport di Rimini e Carpi, nata dal progetto di Oscar Tasso, designer e responsabile del concessionario di Rimini. La Nove nasce per esaltare le caratteristiche della XSR900 di serie, conferendole però una personalità ancora più decisa. Nessun taglio e nessuna saldatura, per tornare completamente originale in qualsiasi momento.



"Questa moto - chiariscono da Yamaha Italia - inaugura il progetto 'Faster Sons Garage' che mira a riconoscere la capacità e il talento dei concessionari ufficiali nel customizzare le motociclette Sport Heritage, interpretando e realizzando il sogno di ciascun cliente. Tutto grazie a un pacchetto 'su misura' che non intacca le quote ciclistiche del prodotto originale. D&G rappresenta il primo concessionario in Italia che potrà fregiarsi di questo riconoscimento. La lista dei Faster Sons Garage, man mano che si comporrà, sarà disponibile sul sito ufficiale Yamaha".