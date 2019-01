Rimini Calcio, esonerato Acori: Marco Martini il nuovo allenatore

Sport

Rimini

| 12:12 - 21 Gennaio 2019

Il Rimini calcio, dopo la sconfitta con la Triestina, ha esonerato Leonardo Acori. Al suo posto arriva ufficialmente Marco Martini. La presentazione da parte del presidente biancorosso Giorgio Grassi. Un determinato e polemico Grassi ha riassunto la situazione, gli obiettivi raggiunti ribadendo che in caso di retrocessione "io non andrò avanti, io non ricomincio da capo, tutti i giocatori si svincoleranno". Difficoltà logistiche ed economiche: "Per arrivare in fondo servono 80-100 mila euro al mese. Da sabato Rimini è in zona playout, il 5 maggio se la squadra retrocede non proseguirò, la darò al primo che passa. Io ho un misto di pessimismo e forza di volontà e voglio questo mondo creato non sparisca".



