Moto: premi e riconoscimenti per il Gas Racing Team di Rimini

Sport

Rimini

| 11:05 - 21 Gennaio 2019

Un momento delle premiazioni 'Giri veloci' a Lorenzo Gabellini.

La stagione 2018 continua a regalare soddisfazioni in casa G.A.S. Racing Team. In occasione della presentazione del Campionato Elf Civ 2019 avvenuta a Verona presso il Motor Bike Expo, sono stati consegnati i premi speciali a Mattia Casadei vincitore della classifica “Rookie dell’anno” ed a Lorenzo Gabellini per quella dei “Giri veloci”. Inoltre sono stati consegnati i riconoscimenti a Paolo Meluzzi come “Miglior Team Manager” ed a Eddy Filippin “Miglior Ufficio Stampa e Comunicazione”. Successi che si aggiungo alla vittoria del titolo Italiano piloti e del tricolore nella classifica dei team nel Campionato Italiano Velocità Elf Civ 2018.

Tante sfide attendono il G.A.S. Racing Team per la stagione 2019, a partire dal cambio dei piloti, con il ritorno dell’esperto Marco Bussolotti e l’arrivo dalla SuperSport 300, della giovane promessa di casa Yamaha Luca Bernardi. Sfide, che la compagine riminese affronterà sempre con l’impegno e la passione che li ha resi i protagonisti della stagione appena conclusa.