Atetica leggera: Melissa Michelotti conferma il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati

| 10:27 - 21 Gennaio 2019

Melissa Michelotti nel salto in alto.

L’atleta sammarinese, in prestito all’Atletica Fermo, ha ripreso contatto con la competizione e piazza subito i suoi salti vincenti. Misura dopo misura, salto dopo salto, Melissa supera con leggerezza l’asticella. 1.67m il risultato finale e la conferma del suo valore tecnico. Questa misura è anche il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si svolgeranno a fine maggio in Montenegro. Melissa dichiara : “ Ho rotto il ghiaccio e sono felice di aver confermato il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati. La mia preparazione andrà avanti per arrivare al meglio ai Campionati italiani indoor.”

Altri risultati di rilievo per gli atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino sono realizzati da Lorenzo Michelotti (15 anni) che scende sotto il minuto nei 400m con il tempo di 58’’45, mentre il suo coetaneo Davide Davosi si migliora sui 60m con il tempo di 7’’39. Non sono da meno i più giovani : Matias Francini ( 11 anni) và a vincere la propria batteria dei 60m in 9’’11, così come Sofia Biordi (12 anni) in 9’’62. Le cadette ( 13-14 anni) si sfidano sui 200m : Margherita Zafferani corre in 30’’38, mentre Giorgia Della Balda in 31’’54.