Lo Stato Sociale arriva giovedì 24 gennaio allo Spazio Tondelli di Riccione

21 Gennaio 2019

Lodovico 'Lodo' Guenzi e Alberto 'Bebo' Guidetti de Lo Stato Sociale.

Un insolita serata di teatro andrà in scena Giovedì 24 Gennaio allo Spazio Tondelli di Riccione.

Sul palco Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti de Lo Stato Sociale, vice-campioni a San Remo 2018 con il tormentone radio “Una vita in vacanza”, conduttori del Concertone del 1° Maggio a Roma e, Lodo, tra i giudici dell’ ultima edizione di X-Factor.

I due cantautori bolognesi si confronteranno con la parola scritta e con due mostri sacri della letteratura italiana, due autori indissolubilmente legati a Riccione: Italo Calvino, scoperto come narratore dal Premio Riccione nel 1947, e Pier Vittorio Tondelli, protagonista assoluto della scena riccionese degli anni Ottanta. Dall’incontro tra il mondo sfacciato di Altri libertini e le raffinate fantasie combinatorie delle Città invisibili, nasce un reading che suona come la musica dello Stato Sociale: imprevedibile, sfrontato, geniale.

Lo spettacolo è l’ultimo di una serie di appuntamenti del cartellone del Tondelli curati da We Reading, il format di letture e lettori non convenzionali che sta riscuotendo successo in giro per l’Italia. Ingresso 10€, inizio ore 21:30. Prevendita sul circuito LiveTicket.it e biglietteria del teatro.