Vuol vedere film pornografici con l'anziana padrona di casa, denunciato 25enne

| 07:58 - 21 Gennaio 2019

Nudo davanti alla vicina di casa.

Si è presentato alla porta della padrona di casa chiedendole di vedere insieme un film porno. Protagonisti della vicenda una signora anziana e un 25enne straniero suo affittuario e vicino di casa. E' successo, come riporta la stampa locale, qualche sera fa a Viserba. Alla richiesta del giovane la signora ha risposto con un netto rifiuto allontanandosi da casa. Una volta rientrata ha trovato il giovane che si stava masturbando davanti al suo ingresso. La donna è corsa nell'appartamento e ha chiamato la Polizia. All'arrivo della volante il giovane non ha opposto resistenza né ha spiegato il motivo del suo comportamento. E' stato denunciato per atti osceni.