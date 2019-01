Pennabilli, gestione dei rifiuti per una vita ad "Impatto zero", se me parla al Museo

Attualità

Pennabilli

| 06:38 - 21 Gennaio 2019

La scrittrice e blogger Linda Maggiori.

Come gestiamo i rifiuti nella nostra quotidianità? Quali piccole responsabilità possiamo prenderci per fare in modo che il nostro abitare sia più sostenibile?

Se ne parlerà venerdì 25 gennaio, alle ore 20:00, presso il Museo Naturalistico del parco del Sasso Simone e Simoncello, in viale dei Tigli 5A, a Pennabilli. Parteciperanno al dibattito Linda Maggiori, autrice del libro Impatto zero, Marco Pazzini della Montefeltro Servizi, il Corpo Forestale, la Farmacia Lavanna – Rosati e gli amministratori locali.

A seguire piccola degustazione di prodotti locali.

Linda Maggiori è una giovane mamma di 4 bimbi di Faenza, scrittrice, blogger e giornalista impegnata nella difesa dell’ambiente e in progetti di educazione ambientale nelle scuole e con persone diversamente abili. Il suo libro è una preziosa guida per chi ha a cuore la propria salute e quella del pianeta che ci ospita. Con il racconto dell’esperienza della sua famiglia ci indica come cominciare ad assumerci le nostre responsabilità nei confronti dell’ambiente a partire dalla quotidianità.